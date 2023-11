La musica indipendente torna a Genova con "The Lines of Music"

Sabato 11 Novembre ore 20:30 al Teatro San Giovanni Battista di Sestri Ponente torna a dar lustro alla scena musicale indipendente genovese il The Lines of Music. La rassegna giunge alla terza edizione. I teatri rappresentano la sede più congeniale per chi produce musica originale ed inedita, e molto più adatta ad un attento ascolto ed alla condivisione di ciò che il palco offre. Questa la filosofia della kermesse, che al primo anno, nel 2022, riscosse un buon successo di pubblico.

Sul palco della serata, organizzata da Fabio Giancarlo Mori in collaborazione con Chez Thésse, si alterneranno: Kerosene, Mario Lepratto&LuciaVerzillo, Luana Bucchieri&Andrea Di Marco, Roy&Il duo periodico, The Mysterious Project Band e Lex and the Skinwalkers.

Presenta la serata Carlo Barbero.

Regia di Giorgio Nasso e Marco Piras.

Per Info:

thelinesofmusic.genova@gmail.com

Tel. 329 2114750