"Meditazione in musica" a Pegli

Domenica 12 dicembre alle ore 16, presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate in Genova Pegli si terrà una "Meditazione in musica" dedicata alla figura di Maria, proprio in occasione della festa dell'Immacolata.

Il pubblico avrà modo di ascoltare, intervallate da momenti di riflessione guidati dal sacerdote don Mario German, alcune tra le più belle pagine di musica di "carattere mariano" nelle quali si sono cimentati famosi autori tra cui Mozart, Rheinberger (di cui sarà eseguito un intero Stabat Mater), Franck, Puccini, ma anche autori nostrani come monsignor Stefano Ferro, uno dei maestri di cappella succeduti all'interno della cattedrale genovese.

Gli interpreti saranno il coro "Aurelio Rossi" (cappella musicale della Basilica N.S. Assunta di Sestri Ponente) e i solisti Jacqueline Trebitsch (contralto) ed Eder Sandoval (tenore), tutti accompagnati da un quintetto d'archi sotto la direzione dell'organista Lorenzo Bardi.

L'ingresso è libero con gradita prenotazione via mail all'indirizzo coroaureliorossi@gmail.com.