Band musicali e gastronomia lungo le vie di Lavagna per la 12^ edizione di “Musica e Gusto”

Venerdì 12 luglio le strade di Lavagna si animano con gruppi musicali e stuzzicanti proposte gastronomiche per la 12^ edizione di “Musica e Gusto”. Diverse le band e i dj che interverranno tra le 18 e le 24 lungo le vie cittadine, tra cui piazza Vittorio Veneto, via Nuova Italia, via XX Settembre, piazza della Libertà, piazza Marconi. Tra le novità del 2024: area famiglia in via Matteotti con trucca bimbi a cura dei truccatori della CRI Comitato di Lavagna e installazione di un gonfiabile a cura del CIV centro storico.

Presso l'ufficio informazioni turistiche e tutte le attività commerciali di Lavagna sarà possibile trovare i depliant per organizzare la propria serata.

Info sulla pagina Facebook Musica e Gusto.