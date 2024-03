Musica e cultura: la Festa della Mimosa a Sampierdarena

Venerdì 8 marzo, dalle 16 alle 19, i cittadini di Genova Sampierdarena avranno l'opportunità di partecipare alla Festa della Mimosa in piazza Luigi Settembrini. Questo evento vedrà esibirsi Paula Torres, talentuosa cantautrice di origini argentine, e la deliziosa cantante Alba, accompagnata dal DJ Mario Foscarini. La festa, organizzata in collaborazione con il Circolo Fantasy, il Centro Integrato di via Cantore e Dintorni e la rinomata Parrucchiera Antonella, si propone di offrire un'esperienza coinvolgente, fondata la musica e la cultura.

Il Circolo Fantasy, noto anche come APS, si impegna attivamente nella diffusione dell'arte, della musica e della cultura nel territorio, offrendo una variegata gamma di corsi e laboratori. Tra le proposte si distinguono i corsi di disegno e pittura, fotografia, lingue straniere (quali inglese, francese, arabo, spagnolo e italiano per stranieri), matematica, laboratori pedagogici e stimolanti laboratori creativi per bambini e adulti. L'associazione promuove inoltre un'educazione positiva e costruttiva per tutti, con particolare attenzione a incoraggiare i giovani a dedicare meno tempo ai dispositivi e più tempo a attività stimolanti e costruttive, contrastando così il degrado nel territorio.