Musica classica: i quintetti per archi - W. A. Mozart, J. Brahms

Venerdì 15 marzo, alle ore 21 e con ingresso libero, l'associazione culturale Genova Sinfonietta inaugura il ciclo di concerti cameristici al Monastero di Santa Chiara, in via Lagustena 58/G.

In programma:

- W.A. Mozart: Quintetto n. 4 in sol minore K516

- J. Brahms: Quintetto n. 2 in sol maggiore op.111

Francesco Bagnasco, violino I

Carola Romano, violino II

Filippo Laneri, viola I

Ruben Franceschi, viola II

Martina Romano, violoncello