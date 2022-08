“Musica nel chiostro” a Montebruno, a cura del Liceo Musicale Sandro Pertini di Genova

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Domenica 14 agosto alle 17, nella meravigliosa cornice del Chiostro del Convento degli Agostiniani a Montebruno, secondo appuntamento della Rassegna “Musica nel chiostro Montebruno in musica” a cura del Liceo Musicale Sandro Pertini di Genova, realizzata grazie al contributo del Comune, della Pro Loco di Montebruno e dell’Ente Parco Antola in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria.

Protagonisti del concerto gli ‘Spyritus 96’, gruppo formato da studenti del Liceo Musicale (Giacomo Carrano tastiera, Carola Trutti chitarra e Cori, Luca Besutti chitarra voce e cori, Giuliano Ghidini batteria e voce, Linda Grizzaffi basso e voce) che esegue sia inediti che brani tratti dal repertorio Pop internazionale. Il gruppo ha recentemente ottenuto il Terzo posto e il premio speciale per le Band al Concorso GenVision 2022 esibendosi nella finale al Teatro Carlo Felice.

Al termine del concerto verrò offerto un rinfresco.