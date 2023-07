Zena Singers Sound: a cena con la musica d'autore e Pink Floyd

Le canzoni d’autore sono le protagoniste del prossimo concerto degli Zena Singers. È un raffinato e denso racconto di una delle pagine più felici del cantautorato italiano: quella “scuola di Genova” che fu luogo di incontro tra artisti straordinari come: Bindi, De Andrè, Fossati, Lauzi, New Trolls, Paoli, PFM, Tenco. Per l’occasione sono stati inseriti nel programma alcuni brani dei Pink Floyd e Scorpions.

Intense e ricercate si tratta di canzoni da ricordare che esprimono un'enorme ricchezza di emozioni, sonorità e significato, facendo rivivere agli spettatori i momenti più rappresentativi della vita musicale di ieri, di oggi, per sempre. Nel LIVE verranno inseriti alcuni divertenti sketch di Cabaret. Hai passato una giornata pesante, noiosa, stancante? Non preoccuparti e vieni a sederti comodamente sulla poltrona di questo teatro ed ascolta il nostro concerto..... Saranno 2 ore di divertimento, serenità e spensieratezza.

MUSICISTI

Elio Giuliani: Voce e Pianoforte -

Luciano Barbarotta: tastiere e tromba -

Luciano Minetti: Batteria -

Luigi Picardi: Chitarra Elettrica -

Stefano Olivieri: Basso -

Manuela De Luca: Vocalist

ATTORI: Flavia Pareto, Cristina Golisano, Andrea Tobia, Tanny Tacchi

Public Relations Manager: Flavia 3336390910