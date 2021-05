Museopoly: scopriamo cosa è un museo e chi lo fa funzionare

Cos’è un museo? Cosa contiene? Chi lo fa funzionare?

Queste e tante altre domande troveranno la risposta, mentre si visitano le splendide sale di Palazzo Bianco, conoscendo gli spazi e approfondendo alcune delle opere che lo caratterizzano e incontrando le persone che vi lavorano.

A grande richiesta il 20 maggio torna "Museopoly", una tra le attività proposte durante la rassegna #IoVadoAlMuseo, approfondimenti e laboratori a Strada Nuova, che più nei mesi scorsi hanno stimolato la curiosità dei ragazzi, svelando loro che il museo non è "solo" il luogo atto alla conservazione , valorizzazione ed esposizione delle opere, presso il quale apprendere le diverse forme espressive ed il corso della storia, ma anche un luogo di socialità, in cui operano ed interagiscono molteplici professioni e competenze.

L'attività, rivolta a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni, avrà luogo giovedì 20 maggio, alle ore 15.00 per i più piccoli e alle 16.20 per i più grandicelli. A seguire, nella “sala dell’arte” del Bookshop dei Musei di Strada Nuova, si costruirà il proprio museo da portare a casa per giocare e imparare ancora.

Iniziativa a cura dell’Area Educativa di Solidarietà e Lavoro.

Info e prenotazioni

È necessaria la prenotazione ai seguenti contatti: tel. 010 275 9185 – 348 3578728 edu@solidarietaelavoro.it.

Gli incontri si svolgeranno in ottemperanza di tutte le disposizioni di sicurezza e con un numero contingentato di max 5 bambini.

Costo di partecipazione: 5,00 euro a bambino.( comprensivo di Ingresso, approfondimento e laboratorio didattico)

