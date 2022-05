"Il Museo in Trasferta": i musei del Tigullio, di Genova e d'Italia al Lascito Cuneo di Calvari

Orario non disponibile

Il Consorzio Tassano Servizi Territoriali attraverso il progetto Movi-menti, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile – bando “Nuove Generazioni” rivolto a minori nella fascia di età 5-14 anni propone, in collaborazione con il Comune di San Colombano Certenoli “Il Museo in Trasferta”.

Esperienza museale rivolta a bambini e famiglie per conoscere il Lascito Cuneo, museo locale di San Colombano Certenoli attraverso proposte laboratoriali dei musei del Tigullio, di Genova e dell’Italia.

Dal 7 maggio al 2 luglio il Lascito Cuneo di Calvari e i suoi spazi museali si aprono ai musei del territorio locale, di Genova prevedendo anche la straordinaria partecipazione del Laboratorio-Museo Tecnologic@mente di Ivrea, dedicato ad Olivetti.

“Il Museo in Trasferta” sarà un’occasione importante per i bambini e le famiglie per tornare a frequentare i musei anche dopo la fruizione online/digitale prevista dall’emergenza covid-19.

Stefano Aliquò, Referente del progetto Movi-menti per la Liguria dice: "La pandemia e la conseguente digitalizzazione forzata degli ambienti museali ha portato incredibilmente, le famiglie ha una maggiore frequenza dei musei attraverso gallerie e laboratori online. Credo che, un coinvolgimento di una rete attiva composta da diversi attori come la scuola, il Terzo Settore, le Amministrazione Comunali, le famiglie, ecc possano costruire nuovi percorsi di fruizione culturale perché credo fortemente che il museo sia un luogo di relazione".

Dall’archeologia, alla storia, passando per la biologia e le Stem, i bambini potranno stimolare l’apprendimento, la sperimentazione e la loro curiosità giocando insieme ai formatori dei musei ospiti.

All’interno dell’esperienza, sabato 24 giugno, il Lascito Cuneo sarà protagonista, dell’attenta e approfondita analisi degli studenti della scuola primaria di Calvari, che potranno presentare all’Amministrazione Comunale di San Colombano Certenoli le loro istanze per un Lascito Cuneo a prova di bambino e di famiglia.

Stefano Aliquò: "Il Lascito Cuneo è un dono per le famiglie che vivono nella Fontanabuona. Un piccolo gioiello nascosto del nostro territorio che deve ritornare a disposizione delle famiglie partendo da un coinvolgimento attivo dei suoi fruitori: i bambini".

Carla Casella, Sindaca di San Colombano Certenoli dice: "Il Museo e la civica Biblioteca sono ospitati nel palazzotto donato da Gian Battista Cuneo al Comune di San Colombano Certenoli nel 1905. L'obiettivo di questa amministrazione è quello di rendere maggiormente fruibile questo tesoro, in collaborazione con il terzo settore, la scuola e le famiglie, attraverso percorsi culturali, laboratori, uscite sul territorio. Grazie al Consorzio Tassano Servizi Territoriali e al Dott. Stefano Aliquò tutto questo si sta realizzando. Con piacere sarò presente Sabato 24 Giugno per ascoltare le proposte dei bambini per un Museo sempre più aperto e fruibile".

I laboratori sono gratuiti, destinati a bambini, bambine e alle loro famiglie.

Tutti i laboratori si terranno presso il Lascito Cuneo di Calvari sito in Piazza R. Lucifredi, 2 a Calvari.

Prenotazioni alla e-mail stefano.aliquo@gruppotassano.it o Whatsapp al 335 5252434 indicando numero partecipanti, nomi ed età entro il giorno prima della realizzazione del laboratorio (massimo 16 posti).

Programma:

Sabato 7 maggio 2022

h. 10.30-12.00

Museo Archeologico Nazionale di Chiavari

La moda dei Tigullii.

Laboratorio alla scoperta dell'abbigliamento degli antichi Liguri Tigullii dell'Età del Ferro

Sabato 14 maggio 2022

h. 15.30-17.00

MuSel. Museo Archeologico e della città di Sestri Levante

Ad ognuno il suo gioiello.

Un laboratorio per imparare a fare dei veri gioielli marini, come quelli sfoggiati dai più antichi abitanti della Liguria

Domenica 22 maggio 2022

h. 15.30-17.30

MuCast. Museo Archeominerario di Masso

Le ILlimitate georisorse.

Un laboratorio per riflettere sull'importanza delle risorse a nostra disposizione e di come sia necessario prendersi cura del nostro pianeta

Sabato 28 maggio 2022

h. 15.30-17.00

MuSel. Museo Archeologico e della città di Sestri Levante

Vita quotidiana a bordo.

La straordinaria avventura della navigazione antica nel Mediterraneo all'epoca dei Romani.

Un emozionante viaggio attraverso i secoli alla scoperta della vita a bordo delle imbarcazioni, tra i reperti archeologici ritrovati nelle acque del Golfo del Tigullio. La vita a bordo, l'equipaggio, le mansioni, come si passava il tempo libero, i problemi dovuti all’alimentazione di bordo. Al termine dell'approfondimento i piccoli “marinai” saranno coinvolti in un gioco di ruolo a bordo di una galea immaginaria

Domenica 12 giugno 2022

h. 11.00-13.00

Museo della Storia del Genoa CFC di Genova

Mens sana in corpore sano.

Grazie ad esperimenti scientifici scopriamo come è composto il cibo, cosa serve al nostro corpo per affrontare sforzi come una partita di calcio e quali sono gli alimenti corretti e sostenibili in una dieta

Domenica 12 giugno 2022

h. 15.00-17.00

Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria” di Genova

La biodiversità della Liguria.

In questo laboratorio avremo a disposizione un piccolo “bosco” dove cercare, riconoscere e studiare le tracce degli animali. Grazie alla manipolazione di alcuni reperti del museo scopriamo la biodiversità della nostra regione

Sabato 24 giugno 2022

h. 15.00-17.00

BiblioMuseo Lascito Cuneo di Calvari

Lascito Cuneo. Il mio Museo.

I bambini e le bambine dell’Istituto Comprensivo di Cicagna (Primaria Calvari) presentano all’Amministrazione del Comune di San Colombano Certenoli i risultati dei laboratori del progetto Movi-menti. Opinioni, idee ed istanze per un Museo a prova di bambini

Sabato 2 luglio 2022

h. 15.00-17.00

Laboratorio Museo Tecnologic@mente di Ivrea - Fondazione Natale Capellaro

Conoscere Olivetti leggendo e giocando con le story map Unesco.

Laboratorio creativo di lettura e pittura per conoscere la storia di Adriano Olivetti, la prima fabbrica italiana di macchine per scrivere, la calcolatrice meccanica più veloce al mondo e il primo personal computer da tavolo. Direttamente da Ivrea, città industriale del XX secolo.