Liguria in zona gialla, riapre anche il Museo di Storia Naturale Doria di Genova

Con la Liguria in zona gialla i musei possono riaprire, e così già diversi punti come Palazzo Ducale e Palazzo Reale si sono organizzati, per non parlare dell'Acquario di Genova che riapre le sue porte.

E anche il Museo di Storia Naturale Doria fa sapere, in una nota, che riapre ai visitatori. Il museo, che si trova in via Brigata Liguria 9, sarà aperto giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 10 alle 19.

Per informazioni 010564567 - 010582171.