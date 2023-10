Museo Diocesano per i Rolli Days

Il Museo Diocesano di Genova in occasione delle giornate dei “Rolli Days” e con l’apertura del Palazzo Arcivescovile amplierà l’orario di apertura da venerdì 13 a domenica 15 ottobre 2023, dalle ore 10 alle ore 19. Inoltre in queste giornate l’ingresso al museo sarà possibile con un biglietto promozionale a € 5,00 per tutti.

Inoltre sabato 14 ottobre 2023, ore 17:30 il Museo Diocesano ospiterà un evento collaterale all’edizione autunnale dei Rolli Days: Il parato di Benedetto XI in dialogo con… i Mongoli. Si tratta del primo appuntamento del tour italiano: Sulle orme di Benedetto XI: il parato di Perugia in dialogo con… e presentazione del volume: Il parato di Benedetto XI. Storia di un tesoro.

Il progetto, a cura della Fondazione Bruschettini per l’Arte islamica e Asiatica, racconta il percorso di restauro e valorizzazione di un tesoro del nostro patrimonio artistico: i ‘panni tartarici’ in seta e oro del pontefice domenicano tra Occidente e Oriente. Origine, vita, memoria, recupero, salvaguardia e diffusione di conoscenza. Le vesti di Benedetto XI realizzate in preziosi ‘panni tartarici’ sono testimonianza tangibile delle relazioni che tra il XIII e il XIV secolo si andarono instaurando tra i nuovi sovrani d’Asia mongoli e i regnanti europei, spesso mediate dai Genovesi. Il papato, in particolar modo, fu uno degli interlocutori più attivi del dialogo politico, diplomatico e culturale che in queste decadi avvicinò l’Oriente e l’Occidente. Per circa un secolo missive, missionari e inviati dell’una e dell’altra parte viaggiarono sulle tratte eurasiatiche. Proprio in questo scenario di scambi trova la sua ragion d’essere l’impiego delle stoffe auree mongole nella confezione delle vesti liturgiche di una delle massime autorità politiche e spirituali dell’Europa medievale.

Interverranno nel dialogo:

-Maria Ludovica Rosati, curatrice del volume; storica dell’arte specializzata nell’ambito dei tessuti antichi, insegna Storia dei manufatti tessili presso l’Università di Torino e l’Università di Genova.

-Antonio Musarra, Professore di Storia Medievale presso Sapienza, Università di Roma

-Le restauratrici di R.T. Restauro Tessile

Sabato 14 ottobre ore 17.30

Ingresso gratuito alla conferenza su prenotazione: info@museodiocesanogenova.it

Per informazioni: tel. 010/2475127 e info@museodiocesanogenova.it