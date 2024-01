Museo Diocesano per i Rolli Days - Edizione Invernale

Il Museo Diocesano di Genova in occasione delle giornate dei “Rolli Days” Winter edition “Sacro e Profano” e con l’apertura del Palazzo Arcivescovile amplierà l’orario di apertura da venerdì 19 a domenica 21 gennaio 2024, dalle ore 10 alle ore 19 (ultimo ingresso ore 18). Inoltre in queste giornate l’ingresso al museo sarà possibile con un biglietto promozionale a € 5,00 per tutti.

Per informazioni: tel. 010/2475127 e info@museodiocesanogenova.it