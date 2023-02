Museo Diocesano a misura di famiglia con Lilliput, a piccoli passi nei musei

Prezzo non disponibile

Domenica 5 marzo alle ore 15:30 le famiglie con bambini sono attese per scoprire il Museo Diocesano attraverso il percorso che Lilliput, a piccoli passi nei musei ha preparato per loro! Aguzzate la vista, cercate i Leoni e divertitevi con noi. E non dimenticate di travestirvi da simpatici animali, perché ci sarà da divertirsi! Sarà un pomeriggio di gioco e scoperta, dedicato a presentare al pubblico il percorso Lilliput, e proprio con i più piccoli abbiamo voluto inaugurare i nostri pomeriggi con le famiglie del 2023.

Il Museo Diocesano è dal 2019 parte della rete Lilliput a piccoli passi nei musei, una rete di professionisti ed esperti che hanno voluto rendere i musei a misura di bambino e di famiglie sia da un punto di vista infrastrutturale sia nei percorsi di visita. Grazie a Lilliput il Museo Diocesano, così come ogni museo aderente, è dotato di un kit preparato per le famiglie che decidono di visitare liberamente i musei: per loro sono state studiate attività da svolgere davanti a 3 tappe segnalate da un animale guida.

L’animale che vi accompagnerà al Museo Diocesano è il Leone.

Una grande ripartenza delle attività per famiglie al museo, famiglie condotte magicamente in mondi lontani e verosimili con l’ausilio di svariati espedienti didattici connotati dalla multidisciplinarietà. Arte, musica, didattica e gioco sono elementi imprescindibili delle attività del museo. Ogni mese il Museo si animerà creando nuove attività con cui scoprire la collezione #amisuradibambino, attraverso eventi dedicati all’illustrazione, alla caccia ai draghi di città e di ..metropolitana, fino ad esplodere magicamente in un mondo di Fiori primaverili.

Il Museo diocesano ha fatto del motto #impararedivertendosi uno dei propri tratti distintivi, nella convinzione che i musei vadano goduti, convinti che l’apprendimento e la crescita personale possano avvenire solo se l’esperienza vissuta è positiva e appagante per i bambini e genitori (Positive MooD)

Info e prenotazioni: info@museodiocesanogenova.it

Indirizzo: Via Tommaso Reggio 20r