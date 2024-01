Il Museo Diocesano per Antiqua, la mostra mercato di arte antica

Il Museo Diocesano di Genova in occasione di Antiqua – Mostra Mercato di Arte Antica (da sabato 27 gennaio a domenica 4 febbraio 2024) partecipa alla manifestazione con uno spazio di esposizione: “Adorna d’oro e d’argento. Argenti liturgici dal patrimonio diocesano”.

Presente ad Antiqua con una parte della ricca e variegata collezione di opere d’arte, provenienti da chiese ed enti ecclesiastici di tutta la diocesi. Della ricca collezione museale, allestita all’interno del chiostro medievale della Cattedrale di San Lorenzo, saranno esposti diversi argenti liturgici, quali calici, pissidi, reliquiari e pregiati servizi per l’incensazione e la benedizione, realizzati da argentieri genovesi e punzonati con il marchio Torretta che garantiva l’elevata qualità e preziosità materica di queste suppellettili, oltre alla raffinatezza esecutiva che le contraddistingue. Una luce argentea, splendente che doveva contribuire, insieme a sontuosi tessuti e arredi dorati a dar vita a quel Theatrum sacrum all’interno del quale si svolgeva la cerimonia sacra, secondo regole precisate durante il Concilio di Trento e messe in opera per condurre il popolo di Dio verso la Luce divina, di cui gli argenti erano pallidi simboli”.

Le opere esposte eccezionalmente ad Antiqua saranno presentate da Paola Martini (Conservatore del Museo) presentazione delle opere esposte: SABATO 3 FEBBRAIO, ORE 11.00 “Adorna d'oro e d'argento. Argenti liturgici dal patrimonio diocesano”. Inoltre per tutto il periodo di Antiqua per i possessori del biglietto della mostra sarà possibile accedere al Museo Diocesano con il biglietto ridotto (€ 6,00) e al Museo del Tesoro con il biglietto ridotto (€ 4,00). La scontistica sarà reciproca per i possessori dei biglietti dei Musei per accedere ad Antiqua con biglietto ridotto.

Per informazioni: tel. 010/2475127 e info@museodiocesanogenova.it