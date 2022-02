Visita al Museo della Carta di Acquasanta insieme alle Guide del Parco del Beigua

6 euro + 5 per l'ingresso al museo

Prezzo 6 euro + 5 per l'ingresso al museo

Quando Dal 20/02/2022 al 20/02/2022 Orario non disponibile

Uscita "fuori porta" con le Guide del Parco domenica 20 febbraio per una nuova attività per tutta la famiglia. Si andrà in visita al Museo della Carta dell'Acquasanta ospitato all'interno di un autentico opificio del '700.

Si scoprirà così l'antica lavorazione che in passato ha reso le cartiere genovesi famose in tutto il mondo. Un'arte che ancora oggi sopravvive grazie alla passione di moderni artigiani.

Visto che la carta piace molto anche agli insetti, poteva mancare un laboratorio didattico a tema naturalistico? Insieme si osserveranno questi piccoli animali, si conosceranno le forme dei loro nidi e si costruirà una vera casetta per ospitarli.

L'iniziativa, adatta a tutti, durerà fino alle ore 13 circa. Costo a persona 6 euro più 5 euro per l'ingresso al museo. Prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.

Per informazioni: tel. 393.9896251 (Guide Parco del Beigua - Coop. Dafne).