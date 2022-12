Serata a spasso nel tempo a lume di candela al Museo dei Cappuccini di Genova

Dopo il grande successo della prima data, il Museo dei Cappuccini di Genova replica l'evento: “Una notte al Museo. Serata a spasso nel tempo”. Visita in costume a "lume di candela" con dolce e tisana della buonanotte. Appuntamento mercoledì 4 gennaio alle 20:30 al museo in via IV Novembre (Ingresso via B. Bosco - Passo Santa Caterina).

Evento unico ed esclusivo con tante e sorprese e tanti ospiti dal passato ad accogliere i partecipanti. Ci sono a disposizione solo 25 posti.

Prenotazione obbligatoria: info@bccgenova.org, 010 8592759, 377 3817248.

Contributo richiesto € 10