Conferenze, concerti e visite in occasione dei Centenari Francescani al Museo dei Cappuccini

Per celebrare i Centenari francescani (2023-2026) il Museo dei Cappuccini ha organizzato la mostra “Una Buona Regola”, dedicata all’ottavo centenario dell’approvazione della Regola di San Francesco da parte di papa Onorio III con la Bolla Solet annuere (29 novembre 1223). In occasione della mostra nasce il ciclo di conferenze di caratura nazionale, concerti e visite

guidate che si svolgeranno per tutta la primavera.

Francesco d’Assisi, ottocento anni fa, scelse di seguire radicalmente il Vangelo e lo tradusse in una regola che fosse forma di vita per sé e per i suoi fratelli. Questa forma, confermata dalla Chiesa, ha generato risonanze e concretizzazioni di ogni genere lungo la storia: le riletture narrative della biografia del Poverello, l’ispirazione per l’arte e per il pensiero filosofico e teologico, il riflesso femminile della sua intuizione evangelica attraverso santa Chiara, gli oggetti di vita quotidiana che mostrano la concretezza dei valori professati, in un susseguirsi non interrotto di vita e pensiero che giunge fino all’attualità del mondo di oggi, assetato di pace e fraternità.

Il ciclo ha inizio giovedì 13 aprile e si concluderà con l’ultimo incontro il 10 giugno. Gli incontri si svolgeranno presso l'Auditorium Museo dei Capuccini, in Passo Santa Caterina Fieschi Adorno.

Programma

Giovedì 13 aprile, ore 18 - Conferenza

La conferma di un’intuizione: la bolla Solet annuere. Lettura e analisi della pergamena

Fr. Wies?aw Block, professore presso la Pontificia Università Antonianum – Roma e responsabile della cattedra di Spiritualità Francescana Sistematica

Giovedì 4 maggio, ore 18 - Conferenza

Bonaventura, pensatore sulle orme di san Francesco

Prof. Letterio Mauro, professore di Storia della filosofia presso l’Università di Genova

Fr. Andrea Gasparini, autore del libro Vir desideriorum

Sabato 6 maggio, ore 18:30 - Concerto

Recital pianistico

Lorenzo Famà, laureato in pianoforte presso il Conservatorio N. Paganini

Giovedì 11 maggio, ore 18 - Conferenza

Gioia ed esultanza nella letteratura francescana

Prof. Giuseppe Tamagno, docente di Letteratura Latina Medievale presso l’Università Pontificia Salesiana – Roma

Sabato 13 maggio, ore 15:30 - Visita guidata

Visita guidata alla mostra “Una Buona Regola”

Daphne Ferrero e Luca Piccardo, responsabili beni culturali cappuccini liguri e curatori della mostra

Giovedì 18 maggio, ore 18 - Conferenza

Un carisma riflesso al maschile e al femminile. Contatti e specificità nelle forme di vita delle sorelle povere e dei frati minori

Prof. Marco Bartoli, docente di Storia medievale e di Storia del Francescanesimo presso l’Università LUMSA – Roma

Sabato 27 maggio, ore 18:30 - Concerto

L'organo di Santa Caterina costruito dal Cav. Bianchi di Novi Ligure nel 1880 e il repertorio per lui pensato

Maestro Luca Ferrari, organista Co-titolare della Cattedrale di Genova

Giovedì 8 giugno, ore 18 - Conferenza

San Francesco oggi. Attualità di un’intuizione

Fr. Andrea Gasparini, autore del libro “Io, san Francesco oggi”

Rileggendo la forma di vita scelta da san Francesco, vedremo emergere risonanze con temi di grande attualità: la fraternità universale, l’ecologia integrale, la questione del potere e degli abusi

Sabato 10 giugno, ore 15:30 - Visita guidata

Visita guidata alla mostra “Una Buona Regola”

Daphne Ferrero e Luca Piccardo, responsabili beni culturali cappuccini liguri e curatori della mostra.