Festa della Repubblica, ingresso gratuito nei musei e nei luoghi della cultura statali

Domenica 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

“I musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente nella giornata del 2 giugno - ha dichiarato -. Si tratta di una scelta attraverso la quale vogliamo celebrare la Repubblica e i valori di coesione nazionale mettendo al centro il nostro patrimonio culturale, uno dei caratteri distintivi dell'Italia. Ho voluto fortemente aprire gratuitamente i nostri siti museali in giornate dall’alto valore simbolico come il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre. Prima non era così. E, stando ai dati di affluenza registrati in queste giornate, l'iniziativa è stata apprezzata. Con il voto del 2 giugno 1946, il primo a suffragio universale maschile e femminile, gli Italiani scelsero la Repubblica. Questa festa è il momento in cui celebriamo i valori condivisi, al di là delle diverse legittime posizioni”, ha concluso il Ministro.

Quest’anno il 2 giugno coincide con “Domenica al Museo”, l’iniziativa del MiC che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.

Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura (9-19), con accesso su prenotazione dove previsto. Per quanto riguarda Genova, i musei aderenti sono Palazzo Reale e Palazzo Spinola.

Musei statali in Liguria