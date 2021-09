"Musa e getta - Il testamento": Ritanna Armeni racconta Nadia Krupskaja

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

"Musa e getta", in scena alla Sala Mercato di Sampierdarena il 26 novembre 2021 nell'ambito del Festival dell'Eccellenza al Femminile, è un format con cui il festival intende celebrare donne che hanno vissuto accanto a grandi uomini, che hanno vissuto accanto a grandi donne – Lou Andreas-Salomé, Luisa Baccara, Maria Callas, Pamela Des Barres, Zelda Fitzgerald, Rosalind Franklin, Jeanne Hébuterne, Kiki de Montparnasse, Nadia Krupskaja, Amanda Lear, Alene Lee, Dora Maar, Kate Moss, Regine Olsen, Sabina Spielrein – e esaltarne l’arte di ispirare i talenti. Si tratta di un progetto cross mediale, che si articola in ambito editoriale e teatrale.

Il punto di partenza è infatti l’antologia al femminile "Musa e getta" edita dalla casa editrice Ponte alle Grazie, ideata e curata da Arianna Ninchi e Silvia Siravo. Le autrici sono Ritanna Armeni, Angela Bubba, Maria Grazia Calandrone, Elisa Casseri, Claudia Durastanti, Ilaria Gaspari, Lisa Ginzburg, Chiara Lalli, Cristina Marconi, Lorenza Pieri, Laura Pugno, Veronica Raimo, Tea Ranno, Igiaba Scego, Anna Siccardi, Chiara Tagliaferri, e svelano qui altrettante donne meravigliose.

Il Festival dell’Eccellenza al Femminile propone uno degli straordinari personaggi descritti nei sedici racconti e monologhi di sedici scrittrici contemporanee. La vita di Nadia Krupskaja, rivoluzionaria e pedagogista russa, moglie di Lenin, diventerà uno spettacolo in forma di monologo interpretato dall’attrice Arianna Ninchi, che è anche una delle curatrici del progetto. «Non ci sono amanti, non ci sono scandali. Voi occidentali vi interessate di stupidi pettegolezzi. Io vi mostro con questo vestito di Nadia Krupskaja, chi era la donna, l’unica amata da Lenin» (dal racconto di un viaggio in Russia di Ritanna Armeni).

Al termine dello spettacolo avrà luogo un incontro con l’autrice Ritanna Armeni.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...