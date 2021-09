"The Block – Il muro": pallavolo, libertà e identità alla Sala Mercato

"The Block – Il muro" in scena alla Sala Mercato il 27 e 28 novembre 2021 non è solo la storia di una giocatrice di volley che si prepara a entrare in campo. È la storia dei suoi pensieri nello spogliatoio: lei che è l’ultima a raggiungere le sue compagne. Lei che dialoga con il libro del Qoelet. Lei e i suoi muri, lei e la sua libertà. Lei e la sua identità così preziosa e così complessa, stretta tra i propri desideri e quel che desidera il mondo di lei.

Perché i muri che fanno più male non sono quelli del volley, e nemmeno quelli di cemento.

La giocatrice gioca, la giocatrice dialoga. Forse con la sua coscienza, forse con una voce che le dice che: «C’è un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli». La partita sta per cominciare, è ora di scendere in campo. O andare in scena: tanto, che differenza c’è?

