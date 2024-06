“Murder Mystery” a Palazzo della Meridiana: un mistero tutto da risolvere!

Dopo il grande successo riscosso a livello internazionale, “Murder Mystery” di Fever continua a Genova domenica 23 giugno nel prestigioso Palazzo della Meridiana. Un delitto, un’indagine da condurre e una dimora storica tutta da esplorare: questi sono gli ingredienti principali per un’investigazione teatrale in cui gli ospiti possono esplorare le meravigliose sale del Palazzo della Meridiana, conoscere i personaggi e collaborare con il detective Marlowe. L’obiettivo di Murder Mystery consiste nel risolvere il mistero che incombe sugli abitanti dell'antica dimora, cercando indizi, interrogando i sospettati e riportando, così, la pace.

Murder Mystery è un'esperienza immersiva e interattiva, in cui i partecipanti dovranno utilizzare il proprio intuito per scoprire la verità sul misterioso delitto avvenuto in uno storico Palazzo nel cuore di Genova. Attori professionisti interagiranno nel ruolo di sospettati e testimoni, per dare vita a un vero e proprio enigma investigativo da risolvere da soli o in compagnia.

Per informazioni e biglietti, visitare il sito feverup.com.