Librisuimuri: inaugurazione del murale al Cep

Venerdì 12 febbraio alle 10,30 presso la biblioteca Edoardo Firpo del Cep, verrà inaugurato l'ultimo murale esterno realizzato da Drina A12 e Giuliogol.

L'iniziativa del murale, voluta dal circolo Arciragazzi Prometeo, dalla cooperativa sociale Agorà e dal Municipio Ponente è un importante punto di svolta nella storia della biblioteca, aperta 40 anni fa nel 1981 nel più grande quartiere popolare di Genova.

La biblioteca Firpo dal 2012 è aperta grazie alla collaborazione fra Arciragazzi e Agorà, su proposta e in accordo con il Municipio, grazie allo spostamento nei suoi locali del Centro Aggregativo Zenit del Centro Servizi per la Famiglia del Ponente.

La realizzazione di questo grande murale conclude oltre 4 anni di intenso impegno di rilancio strutturale della biblioteca e delle attività che essa ospita. Dalla fine del 2016, dopo i primi anni di avvio della riqualificazione di un servizio che sembrava destinato alla chiusura, sono state integrate 10 ulteriori linee di finanziamento con progetti socioculturali, educativi e aggregativi, mettendo a disposizione circa 125mila euro per gli spazi, gli arredi, le dotazioni, i libri, le aperture, i servizi, la riorganizzazione di tutte le stanze e l'apertura di nuovi locali, l'accesso e la fruizione per i disabili, l'acquisizione di una bicicletta per la "consegna libri" a casa, il giardino e i disegni murali su 3 dei 4 muri esterni dello stabile.

Il murale è anche espressione della volontà di dare vita a una nuova fase, che porterà entro fine 2021 a 10 anni dall'inizio della gestione partecipata della biblioteca al suo consolidamento e alla certezza che essa non sarà chiusa ma anzi potenziata. Sono infatti in corso dal 2020 le procedure per realizzare un "Patto di Collaborazione" fra municipio/comune e i soggetti del territorio per una "bilbioteca sociale" che sia pienamente operativa nell'ambito del Sistema Bibliotecario Urbano e come presidio culturale del territorio ma anche risorsa aggregativa, ludica ed educativa per i bambini e i ragazzi, risorsa per tutti gli adulti e i giovani: libri e testi, cartacei e informatici, luogo di studio e di incontro; spazio bambini 0/6 anni e familiari; fumettoteca con oltre 8mila fumetti e spazio studio; punto di accesso internet e wi-fi pubblico; servizi a supporto delle famiglie e cittadini e luogo aperto per associazioni e gruppi del quartiere e non solo; eventi culturali e collaborazione con le scuole; servizio di consegna libri a domicilio e organizzazione di bookcrossing sia in biblioteca che nelle piazze e vie del quartiere.

La realizzazione dei grandi disegni murali esterni dei due artisti di strada del ponente Drina A12 e Giuliogol, iniziata nel 2016 e continuata nel 2019, si estende ora in ulteriori 100 metri quadri, 60 dei quali riproducono, sulla parete ovest dell'antica casa contadina che ospita la biblioteca e il centro civico, circa 40 libri disegnati i cui titoli sono stati scelti da - o sono dedicati a - un gruppo di bambini e ragazzi del centro aggregativo Zenit e adulti "importanti" per la storia della biblioteca (direttori, personale, educatori, volontari, maestri e così via): dalla Costituzione Italiana alla Gabbianella e il Gatto; da Walt Disney a Harry Potter; dai gialli alle storie di grandi avventure, viaggi, favole e fiabe, amore, tragedie e amicizia e immagini di gioco, concentrazione e bambini e bambine giganti che sorridono, i muri invitano tutti.