Le mura raccontano...un viaggio nella storia a Castello D'Albertis!

Domenica 19 novembre alle ore 11 si terrà la visita guidata “Le mura raccontano, storia di Castello D’Albertis”, a cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, per scoprire la storia della dimora del Capitano.

Spesso si entra nei musei per il contenuto delle collezioni, invece per Castello D’Albertis il patrimonio culturale non riguarda solo le collezioni ma l’edificio stesso. Le sue mura raccontano la sua storia attraverso le fasi di costruzione, ricostruzione e restauri, passati e presenti, che ci portano ad attraversare i secoli.

La visita dura un’ora e mezza circa. È obbligatoria la prenotazione.