Municipio Bassa Val Bisagno: incontro per la formazione digitale dei cittadini

Il Municipio 3 Bassa Val Bisagno è apripista tra i municipi del Comune di Genova nella formazione digitale dei propri cittadini.

Grazie ad un progetto realizzato dal Comune di Genova, di concerto con Liguria Digitale: giovedì 1° dicembre 2022 nella Sala Consiliare del Municipio III - Bassa Val Bisagno, in Piazza Manzoni 1 dalle ore 16 alle ore 18 i cittadini, senza limiti di età, potranno essere i primi a partecipare ad un percorso di apprendimento volto a spiegare loro come accedere ai servizi offerti digitali della “Piattaforma del Fascicolo del Cittadino”.

Angelo Guidi, Presidente del Municipio III Bassa Val Bisagno, dichiara: “È molto importante far conoscere e spiegare alle persone come utilizzare i servizi informatici messi a disposizione dal Comune di Genova con cui il Municipio lavora in costante sinergia: è parimenti molto importante avvicinare la cittadinanza alle istituzioni. “Ritengo – conclude – necessario impegnarci sin da subito per la transizione digitale e per questo motivo ho deciso di nominare Paolo Boz, consigliere municipale con la delega alla digitalizzazione già dai primi giorni del nuovo corso dell’amministrazione municipale”.

Sul punto Paolo Boz, consigliere delegato alla digitalizzazione, precisa che “attraverso questo e i futuri appuntamenti nel territorio miriamo a ridurre il digital-divide dei cittadini, mediamente anziani nella nostra valle, e così contrastarne l’esclusione sociale”.

L’attività di formazione avrà una durata complessiva di circa 2 ore e permetterà, come sottolinea Sonia Paglialunga, assessore ai Servizi civici, di “conoscere i vari servizi presenti all’interno della piattaforma, avvicinando i cittadini all’amministrazione comunale” ribadendo che “l’accesso al Fascicolo del Cittadino avviene attraverso 3 possibili modalità (SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale, CIE – Carta di Identità Elettronica, CNS – Carta Nazionale dei Servizi), il Comune di Genova è attivamente impegnato nella diffusione di questi strumenti attraverso, ad esempio le CIE – Day ovvero le giornate dedicate alla promozione della carta di identità elettronica”.

Attraverso il Fascicolo del Cittadino è possibile, accedere a diverse aree e usufruire in completa sicurezza a molti e diversi servizi nelle aree specifiche:

- Io Cittadino;

- Io Abito;

- Io Contribuente;

- Io Mi Muovo;

E le altre aree sono:

- Io Richiedo;

- Io Segnalo;

- Io Sostenibile;

- #iorestoacasa;

Sono servizi di grande utilità per i cittadini, si va dai servizi per la mobilità, ai pagamenti quale l’abbonamento dell’autobus, ai tributi dell’amministrazione comunale, piuttosto che i servizi scolastici, piuttosto che ottenere certificati di vario genere senza recarsi fisicamente presso gli uffici comunali, ma comodamente dal proprio computer o dal telefono senza limiti di orario.

Per prenotarsi per l’appuntamento, dunque, al 1 dicembre 2022 alle ore 16 nella sala consiliare del Municipio III - Bassa Val Bisagno in piazza Manzoni 1 per conoscere il Fascicolo del Cittadino, si può cliccare sul link che rimanda all’agenda del Comune di Genova:

https://bit.ly/3OG8jPB

Per approfondimenti: Cons. Paolo Boz (329 431 3694)