Al Big Ben Pub torna “Mugugni”, la serata di stand-up comedy a Sampierdarena

Risate, birre e mugugni, in perfetto stile genovese: sabato 18 novembre torna “Mugugni”, la serata di stand-up comedy nel ponente di Genova. L’appuntamento è alle 21 nel Big Ben Pub di Via Nicolò Daste, 108/R, a Sampierdarena, storico pub di quartiere conosciuto come “da Mauri” o “108”. È la quarta volta che in questo scorcio londinese si esibiscono comici locali e “foresti”, grazie a un’idea nata dall’estro di due amici, ovviamente sampierdarenesi: lo scrittore Marco Cubeddu e l’attore Emilio Vedelago.

In un’atmosfera informale, tra birra e hamburger, sul palco davanti al camino si alternano artisti navigati, affermati protagonisti televisivi, comici alle prime armi e assoluti esordienti: chi prova materiale nuovo, chi cavalca vecchi successi, chi improvvisa coinvolgendo direttamente il pubblico.

Questo sabato saliranno sul palco Chiara Lippi, Federico DOC, Emilio Vedelago, Nicole Galante, Marco Cubeddu. Durante la serata, impreziosita dalle locandine dell’artista Stefano Serretta, pure lui sampierdarenese, il pubblico è invitato a condividere i propri mugugni, raccolti con dei post-it cui è dedicato un angolo permanente nel locale (per prenotare un tavolo: Mauri, 320 9095571).

La stand-up - fenomeno in costante crescita in tutto il mondo, sempre più diffuso anche in Italia - è un esercizio di resistenza in forma comica: l’occasione per mettere in scena uno sguardo critico, aspro, sagace con cui sovvertire punti di vista, demolire stereotipi e condividere stati d’animo a colpi di risate. Attraverso eccessi e paradossi, i variegati monologhi comici instaurano un dialogo senza censure tra chi si esibisce e chi assiste, in un’atmosfera che favorisce libertà d’opinione ed espressione per tutti gli umori.

“Le serate di Open Mic - microfoni aperti - sono la quintessenza della stand- up”, spiegano gli organizzatori Marco Cubeddu ed Emilio Vedelago. “A Genova prendono inevitabilmente la forma di “mugugni”, valvola di sfogo e presupposto di una narrativa che trasformi i conflitti in opportunità di rinascita. Esaltando il carattere cittadino, mugugnando, ci raccontiamo chi siamo mentre ci divertiamo”.

Per informazioni: Marco Cubeddu 339 625 1558