Nuovo appuntamento al Big Ben Pub con “Mugugni”, la serata di stand-up comedy a Sampierdarena

Sabato 13 gennaio torna “Mugugni”, la serata di stand-up comedy che ormai spopola nel ponente di Genova. L’appuntamento è alle 21 al Big Ben Pub di Via Nicolò Daste, 108/R, a Sampierdarena, storico pub di quartiere conosciuto come “da Mauri” o “108”. In questo scorcio londinese da settimane si esibiscono comici locali e foresti, grazie a un’idea nata dall’estro di due amici, ovviamente sampierdarenesi: lo scrittore Marco Cubeddu e l’attore Emilio Vedelago.

In un’atmosfera informale, tra birra, tavolacci e hamburger, sul palco davanti al camino si alternano artisti navigati, affermati protagonisti televisivi, comici alle prime armi e assoluti esordienti: chi prova materiale nuovo, chi cavalca vecchi successi, chi improvvisa coinvolgendo direttamente il pubblico.

Questo sabato saliranno sul palco: Alex Giuliano, autore televisivo e comico milanese; Chiara Lippi (Area Zelig) attrice e comica genovese; Marina Minetti, conduttrice radiofonica e creatrice di podcast genovese trapiantata a Milano; Luca Bruzzone, membro de A Compagna e opinionista di Tele Nord ("ScignorÍa"); Lavinia Donati, attrice e comica romana una generosa rappresentanza di comici torinesi (di nascita o d’adozione); Michele Cosentino (Zelig) cantautore e comico; il comico Tano di Bitonto (Made in Sud); Mike Rollins, giocoliere e comico originario di Philadelphia; Stefano Gorno (Zelig, Colorado, Comedy Central), maestro della comicità, improvvisatore, comico e formatore del TAC (Tutta un’Altra Comicità).

Durante la serata, impreziosita dalle locandine dell’artista Stefano Serretta, pure lui sampierdarenese, il pubblico è invitato a condividere i propri mugugni, raccolti con dei post-it cui è dedicato un angolo permanente nel locale.

Vista la grande affluenza si consiglia caldamente di prenotare: i posti a sedere non sono molti e chi arriva ultimo sta in piedi.

La stand-up - fenomeno in costante crescita in tutto il mondo, sempre più diffuso anche in Italia - è un esercizio di resistenza in forma comica: l’occasione per mettere in scena uno sguardo critico, aspro, sagace con cui sovvertire punti di vista, demolire stereotipi e condividere stati d’animo a colpi di risate. Attraverso eccessi e paradossi, i variegati monologhi comici instaurano un dialogo senza censure tra chi si esibisce e chi assiste, in un’atmosfera che favorisce libertà d’opinione ed espressione per tutti gli umori.

“Le serate di Open Mic - microfoni aperti - sono la quintessenza della stand- up”, spiegano gli organizzatori Marco Cubeddu ed Emilio Vedelago. “A Genova prendono inevitabilmente la forma di “mugugni”, valvola di sfogo e presupposto di una narrativa che trasformi i conflitti in opportunità di rinascita. Esaltando il carattere cittadino, mugugnando, ci raccontiamo chi siamo mentre ci divertiamo”.

Info

Per prenotare un tavolo: Mauri, 320 9095571

Per esibirsi: Marco, 339 6251558