"MugugnAmo in Quartiere" a Cogoleto con il comico Andrea Di Marco

Sabato 11 Giugno il quartiere di Capieso a Cogoleto si animerà con l'attesa festa “MugugnAmo in Quartiere”. L’evento, fortemente voluto e organizzato dal Comitato di Quartiere Capieso con la compartecipazione del Comune di Cogoleto, prevederà una serata spensierata di aggregazione tra buon cibo e buon bere con l’apertura stand enogastronomici alle ore 19:00. Tra gli intenti dell'organizzazione quello di porre attenzione e spazio alle materie prime e alle eccellenze del territorio ligure in una filosofia che guarda, rispetta e collabora con i produttori e le realtà locali.

Sarà un’occasione unica per gustare le birre artigianali di Maltus Faber, assaggiare la focaccia e i prodotti dolciari del Forno Fratelli Bolla, proseguire con un succulento panino con la salsiccia della Croce D'Oro Sciarborasca, rinfrescarsi con un bel gin dai sapori liguri di Camügin e terminare in dolcezza con il meraviglioso gelato di Romeo Viganotti.

Alle 21:00 circa, lo spettacolo del comico Andrea Di Marco. Il suo show è soprattutto energia, è un musical, è un continuo gioco che usa la musica come materia prima.

La serata è gratuita con prenotazione obbligatoria posti a sedere fino ad esaurimento via mail a comitatocapieso@gmail.com; indicando nome e cognome, residenza e recapito cellulare.

Capieso è un piccolo quartiere residenziale a neanche 1 km dalla Chiesa di Cogoleto e dispone di poche aree parcheggio, pertanto, il Comitato, per evitare “mugugni” consiglia di raggiungere Piazza Nicolò Luigi Poggi a piedi, in bici, in motorino o con il servizio navetta gratuita dalla Stazione di Cogoleto (lato Croce Rossa) che opererà dalle ore 18:30 alle 21:00 e dalle 22:30 alle 23:30.

Il Comitato, sorto spontaneamente, non ha scopo di lucro, è democratico, apartitico e aconfessionale; il suo scopo è quello di promuovere il miglioramento della qualità della vita degli abitanti del quartiere, in particolare per la salvaguardia e monitoraggio degli aspetti urbanistico ed ambientali del quartiere.