“Mozart l'Italiano” al Teatro Carlo Felice con il Maestro Diego Fasolis

Sabato 4 novembre alle ore 20 va in scena all'Opera Carlo Felice Genova il concerto per la serie “Mozart l'Italiano”, eseguito dall'Orchestra dell'Opera Carlo Felice Genova diretta dal Maestro Diego Fasolis. Il programma prevede una selezione da “La Betulia liberata K. 118” su libretto di Pietro Metastasio, oratorio sacro in due parti composto da Mozart tra Padova e Salisburgo nei mesi di marzo e aprile 1771. Con: Angelica Disanto (Cabri / Amital), Antonia Fino (Giuditta), Luigi Morassi (Ozia), Omar Cepparolli (Achior).

Biglietti

Biglietti disponibili online su Vivaticket o presso la biglietteria del teatro in Galleria Cardinale Siri, 6 in orario 9:30-19 da lunedì al sabato. Info e prezzi a questo link.

foto: operacarlofelicegenova.it