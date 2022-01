"The Mountain" al teatro Ivo Chiesa

Il 29 e 30 aprile arriva in scena al teatro Ivo Chiesa "The Mountain" di Agrupación Señor Serrano.

Cosa è vero? E cosa è falso? Un fatto è realmente accaduto perché lo dice la Tv? Sembra partire da simile domande il nuovo lavoro di Agrupación Señor Serrano, compagnia catalana fondata nel 2006, apprezzata in tutto il mondo e insignita del Leone d’Argento alla Biennale di Venezia nel 2015. The Mountain, questo il titolo, è uno spettacolo intelligentemente raffinato, ma al tempo stesso caustico, tagliente come una lama.

«C’è una immagine ampiamente diffusa che ripercorre la storia delle idee – scrivono presentando il lavoro – scalare una montagna, superare le difficoltà per raggiungere la cima e, una volta lì, vedere il mondo “così come è”. Dunque, raggiungere la verità e non solo ombre e riflessi. Ma è davvero così? Esiste la verità?». The Mountain intreccia la storia della prima spedizione sull’Everest, il cui esito è ancora incerto, con La guerra dei mondi di Orson Welles, poi giocatori di badminton e giocatori di baseball, un sito di fake news, un drone volante sul pubblico, la neve, frammenti di immagini e un Vladimir Putin che parla di giustizia e fiducia. Nell’era della “post-verità”, tutto si tiene in questo gioco d’equilibrio che interroga lo spettatore, lo mette di fronte alle proprie responsabilità, Agrupación Señor Serrano firma lo spettacolo (al momento) più bello e più maturo della sua storia creativa. Tra schermi, piattaforme, modelli in miniatura, corpi umani presenti o riprodotti in video, il dispositivo scenico attivato dal gruppo svela, con ironia, il declino inesorabile non solo della “comunicazione”, ma anche, e soprattutto, della politica.

Àlex Serrano, Pau Palacios e Ferran Dordal, accompagnati in scena dalla splendida Anna Pérez Moya e David Muñiz porgono al pubblico, con un sorriso inquietante, lo specchio del nostro tempo.