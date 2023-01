Motus Laevus in concerto al Teatro Modena per il primo “Jazz’n’breakfast” del 2023

Torna la rassegna Jazz’n’breakfast con il primo concerto del nuovo anno previsto domenica 15 gennaio (ore 10:30) al Teatro Gustavo Modena. In scena Motus Laevus, terzetto formatosi nel 2019, composto da musicisti di grande esperienza, in grado di padroneggiare con assoluta maestria strumenti moderni e antichissimi, acustici ed elettrici, brani originali e tradizionali provenienti da ogni parte del mondo.

Motus Laevus è formato da: Tina Omerzo, pianista, cantante, compositrice e poetessa slovena, influenzata dalla musica etnica dell’Europa dell’Est e da quella mediorientale; Edmondo Romano, polifiatista e compositore che da oltre 30 anni si occupa di ricerca sonora e di creare musica per spettacoli teatrali; Luca Falomi, chitarrista, compositore e arrangiatore a suo agio sia con strumenti acustici che elettrici, ha pubblicato due dischi e collaborato con importanti interpreti della canzone d’autore italiana e internazionale. Per la data di Jazz’n’breakfast al trio si aggiunge Olmo Andres Manzano Anorve, percussionista e anima di Ritmiciclando, progetto sperimentale che nasce come laboratorio per la costruzione e l’utilizzo di strumenti musicali con materiali di recupero. I live di Motus Laevus danno vita ad un affascinante meltin pot sonoro in cui la musica world si accosta al jazz contemporaneo, i canti sloveni si fondono con le danze orientali, le composizioni dell’est dai tempi composti si miscelano ai ritmi tribali dell'Africa.

Il concerto inizia alle 10:30. La colazione in teatro è servita a partire dalle 9:30 nel foyer completamente rinnovato della adiacente Sala Mercato.

Ingresso 8 euro (colazione + concerto).

I biglietti sono in vendita presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova e su teatronazionalegenova.it

Il successivo appuntamento con Jazz‘n’breakfast è previsto domenica 26 febbraio alla Sala Mercato quando il contrabbassista Giovanni Sanguineti, accompagnato da Mario Zara (piano) e Nicola Stranieri (batteria), presenterà il suo nuovo disco Remember the future.

La rassegna Jazz’n’breakfast è curata da Rodolfo Cervetto in collaborazione con Associazione Musicale Esperanto Louisiana Jazz Club e promossa dal Teatro Nazionale di Genova con il sostegno del Centro Commerciale e Divertimenti Fiumara.