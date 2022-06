Motoraduno del Tigullio

Il 4 e 5 giugno a Rapallo si terrà la 36esima edizione del motoraduno nazionale selettiva "Del Tigullio".

Il raduno organizzato è un’occasione per visitare posti meravigliosi in zona ma prima di tutto per conoscere, o magari rivedere, amici di altre regioni con cui passare la giornata condividendo la passione per la moto.

Novità di quest’anno è la premiazione per la moto più vecchia di ogni categoria (storica, epoca, classica, post. classica, pre moderna) iscritta al registro storico. Già presente da qualche edizione invece il gazebo del Registro storico, con esaminatore della commissione FMI a disposizione per qualsiasi informazione.

Inoltre sarà riservato un parco moto per i partecipanti con veicoli iscritti al Registro Storico FMI.