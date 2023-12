Tornano dopo lo stop gli iconici Babbi Natale in moto, le novità: beneficienza e djset

Quattro amici, una passione e il desiderio di fare del bene. Tra pochi giorni la città verrà invasa da motociclisti con lunghe barbe bianche, pance finte e cappellini rossi, per dare il via a uno degli eventi natalizi più iconici di Genova. Sabato 23 dicembre si svolgerà l’appuntamento I motori del Natale, l’iconica “natalata” in cui i bikers liguri si incontrano per attraversare Genova, dai monti al mare, vestiti da Babbo Natale.

Il giro è nato dall’idea di quattro amici appassionati di motori, che insieme hanno dato vita a un evento un po’ diverso dal solito. I loro nomi sono Dylan Di Sario, Stefano Amiri, Christian Burrone e Marco Morosino. “Al primo raduno eravamo in sette persone, all’ultimo nel 2019, prima che la pandemia rendesse tutto troppo complicato, eravamo circa in mille, su più di ottocento moto” racconta Dylan.

Dopo tre anni di pausa, la natalata tornerà con due novità: una lotteria di beneficienza e una serata di chiusura con djset. “Quest’anno abbiamo pensato di rendere questo evento non soltanto un raduno tra amici ma anche un’occasione per fare del bene – spiega Dylan – Abbiamo pensato a una lotteria ad offerta libera, i cui ricavati andranno devoluti all’ospedale pediatrico Gaslini. In base alla somma che riusciremo a raccogliere, vedremo se indirizzarli solo al reparto di oncologia o anche a quello delle malattie infettive”.

Tanti saranno i premi in palio, messi a disposizione da piccole e grandi aziende che hanno deciso di prendere parte all’iniziativa. In palio un abbonamento annuale in palestra, un buono parrucchiere per un taglio uomo o un trattamento alla cheratina per donna, una gift card per pista go-kart di Roncoscrivia e buoni nei negozi di settore come Cascobene e Baldini.

“Ci vedremo all’eliporto del Righi e poi attraverseremo tutto il centro fino al mare. Passeremo per via Assarotti e piazza Corvetto, per De Ferrari e via XX Settembre, per poi attraversare Albaro, giungere a Boccadasse e percorrere tutta Corso Italia”. Il punto di ritrovo finale sarà il Porto Antico, dove verranno posate tutte le moto per potersi recare tutti insieme nel locale. Gli organizzatori sottolineano: “Il Comune ci ha dato una grande mano, sia in termini economici che dal punto di vista logistico. Gli eventi in quei giorni saranno tanti e non è stato semplice trovare un luogo in città dove poter terminare il giro e lasciare le moto”. A conclusione del raduno, è in programma un “after party” serale con djset e buffet al bar 752 del Porto Antico, gestito da uno degli organizzatori, Marco Morosino.

Durante lo stesso giorno, sabato 23 dicembre, si terrà anche la 7° Camminata dei Babbi Natale il cui ricavato andrà sempre all’ospedale Gaslini. A pubblicizzare l’evento è stata anche la comica e attrice Carla Signoris, iconica doppiatrice del pesciolino Dory, che in un video girato al Gaslini ha spiegato in dialetto genovese che il ricavato dell’iniziativa andrà a favore del reparto di Trapianto di Midollo Osseo dell’ospedale. “Appuntamento alle ore 10.30 in piazza De Ferrari per camminare tutti insieme rigorosamente vestiti da Babbo Natale” sottolinea Carla Signoris.