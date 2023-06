Mostro che parla: la mostra itinerante "Volti e luoghi del fantastico" approda ad Arteprima Factory

Lunedì 19 giugno alle 18:30 l'inaugurazione dell’esposizione ideata e curata da Telos Edizioni presso Arteprima Factory, alla presenza di Anselmo Roveda, Giulia Pastorino, Barbara Schiaffino e in collegamento da remoto con Teresa Porcella e Luana Astore. La mostra itinerante Volti e luoghi del fantastico, ideata e curata da Telos Edizioni, arriva a Genova col titolo Mostro che parla e sarà aperta al pubblico dal 19 giugno al 15 luglio, nel cuore del centro storico della città, presso i saloni di Arteprima Factory, al primo piano nobile di Palazzo Gio Battista Grimaldi, in Vico San Luca 4.

L'inaugurazione è in programma lunedì 19 giugno alle 18.30 alla presenza dell’autore Anselmo Roveda e dell'illustratrice Giulia Pastorino, che hanno firmato il volume Barban, fate, tritoni e altri esseri fantastici della LIGURIA edito da Telos Edizioni. Inoltre parteciperanno all'incontro Barbara Schiaffino, direttrice del mensile di letteratura per l'infanzia ANDERSEN, e in collegamento da remoto Teresa Porcella, ideatrice e curatrice della collana editoriale 147, mostro che parla! 7 mostri x 21 regioni italiane, e Luana Astore, editrice di Telos Edizioni. Seguirà rinfresco e firmacopie con gli autori.

LA MOSTRA ITINERANTE Volti e luoghi del fantastico

La mostra propone una selezione di illustrazioni della collana editoriale 147, mostro che parla! 7 mostri x 21 regioni italiane e vuole ripercorrere, a partire dai libri sinora pubblicati, i volti e i luoghi che caratterizzano il fantastico nelle regioni d’Italia, attraverso una narrazione per immagini che mette in rilievo il tratto illustrativo che valorizza e identifica ogni volume. Gli illustratori in mostra con le loro immaginifiche tavole sono: Lucia Scuderi, Giulia Pastorino, Andrea Calisi, Laura Fanelli, Marianna Balducci, Ignazio Fulghesu, nomi di grande richiamo nel panorama della letteratura per l'infanzia contemporanea. Presso il bookshop di Arteprima Factory saranno disponibili i libri della collana 147, mostro che parla! 7 mostri x 21 regioni italiane.

La tappa genovese della mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 15 luglio dal lunedì al sabato dalle ore 15 alle 19.

Arteprima Factory è lo spazio multidisciplinare nel centro storico di Genova dedicato

a incontri, laboratori, mostre, workshop, attività e eventi kids.

Arteprima Factory - vico San Luca 4 interno 2, Genova

www.arteprima-factory.com

La collana 147, mostro che parla! 7 mostri x 21 regioni italiane di Telos Edizioni

Ogni regione d’Italia ha le proprie creature fantastiche. Chi ha detto che non vadano in giro ancora oggi? Ogni volume contiene 7 storie di 7 esseri o creature fantastiche di una regione d’Italia ambientate al giorno d’oggi. Al termine di ogni storia è presente una scheda descrittiva di ogni essere.

Gli autori sono proprio nativi della regione di cui di volta in volta si parla e attenzione! Dato che in ogni regione l’italiano suona in modo diverso potrete ascoltare gli autori che leggono le storie che hanno scritto scaricando l’audiolibro collegato al QR code in quarta di copertina.

IL LIBRO DEDICATO ALLA LIGURIA

Barban, fate, tritoni e altri esseri fantastici della Liguria

Barban, tritoni, sciverti e perfino comunissimi maialini che diventano porchin de feugo: le creature che, secondo tradizione, abitano le coste scoscese e le boscose colline della Liguria sono… realmente tra noi?

Secondo volume della collana 147, mostro che parla! di Telos Edizioni, il libro ci porta alla scoperta del patrimonio fantastico di questa terra dalla caratteristica forma a mezza luna, ricca di storia e di cultura, e lo fa attraverso gli occhi dei bambini di oggi, che ritroviamo nelle 7 storie inedite contenute nel volume.