Mostri e leggende del mare: tutti i mercoledì la visita guidata a Sestri Levante

Dal 7 luglio 2021 per tutti i mercoledì di luglio e agosto, le sere d’estate di Sestri Levante verranno animate da “Mostri e Leggende del Mare” un percorso divertente e sorprendente alla scoperta della storia del mare, animato da personaggi straordinari: Polene e Sirene, Marinai e Navigatori. Un’esperienza suggestiva, ideata da Sophie Lamour, attraverso la quale verranno visitati gli angoli speciali della città dei due mari. Uno spettacolo itinerante notturno pensato per grandi e piccini, sacro e profano si mescolano per fare riemergere dagli abissi del passato, le antiche leggende della tradizione ligure marinaresca, i suoi mostri e, le superstizioni dei pescatori.

Un moderno Cristoforo Colombo accompagnerà, insieme alla ninfe dell’acqua, “I viaggiatori nel tempo” che incontreranno passo dopo passo, creature e arcane presenze, che riveleranno i loro segreti: una passeggiata “mitologica” sotto le stelle, alla ricerca di colei che guida e protegge chi viaggia per mare, la “Stella Maris”.

Al termine del percorso, per i partecipanti ci sarà la possibilità di posare con i personaggi con una foto ricordo a cura di DaruMa Photo, e si potrà acquistare il libro “Sirene tra luoghi e antiche leggende” della De Ferrari Editore.

Il ritrovo è presso l'ingresso 1 della Baia del Silenzio (Via Portobello) tutti i mercoledì di luglio e agosto, dalle ore 20:30 alle 22:30. L'attività è aperta a tutti, e costa 15 euro per gli adulti e 8 per i bambini fino a 10 anni.

Prenotazione obbligatoria al numero +39 340 491 0024