Torna l'attesissima Mostra della Zucca a Murta, uno degli eventi autunnali più amati della città. L’appuntamento è per i due fine settimana 5-6 e 12-13 novembre nel piccolo paesino di Murta, alle spalle di Bolzaneto, sulle colline genovesi. Il tema di questa 36ª edizione, organizzata dal Comitato Promotore Mostra "Dall'A alla ZUCCA" con il patrocinio del Comune di Genova (con la collaborazione dell’Assessorato al Commercio, Artigianato, Pro Loco e Tradizioni cittadine) e del Municipio V ValPolcevera è: “La zucca e le arti”. Un percorso tra cinema, fumetti e letteratura.

Zucche di ogni forma e bellezza saranno esposte in un ambiente naturale, contornate di piante e fiori. È possibile partecipare alla Mostra portando le zucche presso la Parrocchia di Murta (dal 29 ottobre al 4 Novembre dalle ore 15 alle ore 18): ricchi premi per la zucca più grossa, la più lunga, la più strana e la più bella (queste ultime due votate dai visitatori)!

Nel corso dei due fine settimana su cui sarà articolata la rassegna, saranno esposti lavori scolastici inerenti il tema; tra le attività di contorno alla Mostra, laboratori di fumetti, escursioni organizzate dal CAI Bolzaneto, visite guidate al Roseto nel Cimitero Monumentale di Murta e nella Parrocchia di San Martino.

Gli immancabili stand gastronomici dove assaggiare piatti a base di zucca e degustare il vino Novello completano l'offerta di questa manifestazione dedicata alla Zucca, la prima di questo genere in Italia. L'evento non ha fini di lucro: il ricavato sarà infatti devoluto in beneficenza.

Programma dettagliato, storia ed immagini della manifestazione sono reperibili sul sito Internet ufficiale della mostra, all'indirizzo https://www.murtaezucche.it.

Murta è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (stazione ferroviaria di Genova Bolzaneto) o facendo una passeggiata tra le antiche crêuze. Per tutte le quattro giornate della manifestazione è vietato l'accesso veicolare ai non residenti.