Lockdown personale di Teorema Fornasari, mostra e performance inedita ai Parchi di Nervi

Considerazioni artistiche in chiave filosofica di Opere realizzate dall'artista nel periodo del Lockdown. Teorema Fornasari ha atteso 3 anni per questo evento in liguria, appuntamento desiderato dal suo pubblico ligure essendosi esibita fuori dalla sua regione e all'estero. La sua 89 esima personale, un evento rimandato causa pandemia, ma il rimando non ha fatto che creare nell'artista ulteriori spunti di riflessioni spinte sulla tela con la stessa violenza cui siamo stati colpiti dagli ultimi avvenimenti sul pianeta terra. I suoi messaggi dell'oltre dalle Pleadi come lei ricorda non cessano di incuriosire anche l'artista stessa che non staccandosi mai dalla sua prima performance dal nome Teoremino alieno sbarcato sul pianeta terra alla ricerca di una risoluzione nel mitigare la sensibilità umana sempre più condizionata dal aspetto egoico.

Un appuntamento artistico ricercato sarà stimolo di nuove riflessioni e filosofie dove la pittura di Teorema Fornasari metterà a tacere la parte del mondo più egoiga per tre giorni. Aprirà la elegante serata inaugurale della Personale di Teorema Fornasari un inedita performance accompagnata dalla musicista Beatrice Demont, dove musica, pittura ed eleganza, anche di pensiero, si intrecceranno, le modelle da sfondo indosseranno abiti in tema con le opere dell'artista. Una performance dove la estrema cura di ogni particolare non sarà dettato al caso.

Per la serata inaugurale di venerdi 24 Settembre, ore 18/20 solo su invito da presentare all'ingresso, è richiesto Dress Code Nero ed Oro, abito da sera per la donna e abito scuro per l'uomo.

Sabato e domenica 24/25 ingresso libero ore 15/18

La mostra si terrà alla Palestrina, Villa Grimaldi all'interno del prestigioso Parco di Nervi.

La mostra è curata da Luca Castellano in collaborazione con la Proloco di Nervi Comune di Genova.

Info: 3471296060