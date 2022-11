La mostra "Stop" al Castello D'Albertis si chiude con laboratori e attività per famiglie

In occasione della conclusione della mostra “STOP - XVII Mostra internazionale di illustratori contemporanei”, con una grande esposizione dedicata alla carriera di Adelchi Galloni, sabato 19 novembre dalle ore 15:30 alle 17:30 a Castello D'Albertis i bambini e le famiglie saranno coinvolti in due laboratori, a cura dei Servizi Educativi Musei del Comune di Genova e della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Ore 17:34 – Galloni immagina un evento in un qualsiasi giorno in diversi anni, ma sempre alla stessa ora. Il Capitano D’Albertis segna sulla meridiana il mezzogiorno a San Salvador come orario importante. E noi cosa possiamo immaginare succeda in qualsiasi giorno, in un qualsiasi anno alle 17.34?

Illustratore anche io – dopo aver visto la mostra degli illustratori che si sono cimentati nella rappresentazione del loro STOP, i partecipanti saranno chiamati a immaginare a cosa dire stop e a raffigurarlo.

Info

Modalità di accesso all’attività: prenotazione entro il giorno precedente l’attività

Fascia di età: 5-11 anni e famiglie Numero massimo partecipanti: max 20 bambini per attività Durata: 2 ore

Per info e prenotazioni: telefono 0102723820 – Mail castellodalbertis@solidarietaelavoro.it