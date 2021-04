Mostra fotografica "Nel segno di San Giorgio - storia di un restauro in quota" alla Lanterna

Nel Complesso Monumentale della Lanterna di Genova, e nello specifico nelle Sale dei Cannoni, dal 26 settembre 2020 al 30 aprile 2021 è aperta al pubblico una mostra intitolata "Nel segno di San Giorgio - storia di un restauro in quota". Una suggestiva sequenza di immagini che testimoniano l’eccezionale restauro dello Stemma di Genova dipinto sulla Lanterna, simbolo della città: prospettive inedite e spettacolari che illustrano la tecnica innovativa, la professionalità e i materiali all'avanguardia che hanno permesso di riportare i colori della Croce di San Giorgio ad un rinnovato splendore.

La mostra è realizzata in collaborazione con Restauro In Quota® di Formento Restauri, che ha effettuato l’intervento di restauro nell'estate 2019, reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del “Bando Luoghi della Cultura 2018”, vinto da Fondazione Mario e Giorgio Labò. Il restauro è stato realizzato con la supervisione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona. Le fotografie sono di Davide Marcesini.

Mostra con ingresso compreso nel biglietto del Museo.