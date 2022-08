Al Galata Museo del Mare la mostra “I sogni oltre il Mare” di Roberto Carullo

Fino a domenica 4 settembre presso la Galleria delle Esposizioni al Galata Museo del Mare sarà possibile visitare la mostra “I sogni oltre il Mare” di Roberto Carullo. Le sue opere sono maggiormente conosciute negli Stati Uniti, in particolare a New York, ma Genova e il suo porto sono luoghi cari all’artista. Roberto Carullo è un’artista italiano di POP Art, che ha sviluppato un suo stile distintivo, con il quale crea messaggi universali. La sua arte è rivolta a diffondere messaggi positivi per ricordare il piacere dei momenti quotidiani oltre che i valori più profondi che permettono un vivere sociale migliore.

La base di partenza è una tela a cui dona un senso di tridimensionalità attraverso l’utilizzo di prodotti naturali materici, che vengono poi aerografati. Ma quello che più caratterizza la sua arte è l’utilizzo di polimeri di recupero attraverso i quali dà vita ai suoi personaggi. La scelta di utilizzare i polimeri deriva dalla sua grande sensibilità al tema della preservazione dell’ambiente: una materia di scarto che potrebbe diventare altamente inquinante è “riciclata” e nobilitata dall’artista per diventare vero e proprio strumento d’arte. Da qui la scelta di polimeri con anime differenti, dai colori pieni o pastello, con diversi gradi di trasparenza, che sotto la creatività e le mani di Roberto Carullo diventano mosaici affascinanti, opere d’arte uniche, un mandala POP.

Ma chi sono i personaggi che animano queste opere? L’artista anche qui ha fatto una scelta molto particolare: ha scelto di rappresentare emozioni e messaggi attraverso i personaggi dei fumetti, che diventano un veicolo universale e sono in grado di suscitare la curiosità e l’attenzione di un pubblico senza età. E’ un linguaggio semplice e diretto, che parla di temi morali e messaggi di amore attraverso quei personaggi che non hanno tempo o spazio e che restano sempre testimonial d’eccezione.

La rappresentazione di protagonisti dei fumetti è anche una scelta fatta per sensibilizzare ed avvicinare all’arte i bambini, un target molto caro all’autore. Il personaggio diventa in questo caso un elemento di naturale attrazione e facile interpretazione per il pubblico più giovane, che, avvicinandosi, impara piano piano ad apprezzare il gusto dell’arte. Il risultato finale di ogni opera è un messaggio dal significato molto profondo, che unisce elementi di tecnica più antica con la modernità, comprensibile dal pubblico di ogni età, che si esplicita in un gioco prospettico di grande impatto visivo, risultato del grande lavoro fatto da Roberto Carullo sia a livello introspettivo che tecnico, del suo desiderio di donarsi agli altri per ricordare e sostenere i veri valori che rendono così unica la vita.

(Rosetta Orsi)

Per maggiori informazioni www.robertocarullo.com/roberto/

La visita è compresa nel biglietto d'ingresso al museo. Orari: Il museo è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19 (ultimo ingresso ore 18). Biglietti: Galata Museo del Mare e Sommergibile Nazario Sauro: intero 17.00 euro; ridotto 12.00, scuole 7.50 euro, famiglie 38.00 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0102533555, www.galatamuseodelmare.it