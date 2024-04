“Ricordando Nitti”: a Chiavari la mostra in ricordo dell'indimenticabile Stefano Risso

Prezzo non disponibile

A dieci anni dalla sua scomparsa, la Lega Navale di Chiavari-Lavagna e l’azienda Cannon ricordano Stefano Risso “Nitti” con una mostra dedicata,

patrocinata dal Comune di Chiavari. In esposizione, i calendari che l’indimenticabile chiavarese, abile disegnatore e illustratore, realizzava dal 1994 per il Gruppo Cannon (leader mondiale delle tecnologie del poliuretano) ricchissimi di particolari e di personaggi (tigullini e non solo), “nascosti” all’interno delle opere e poi bozzetti di vario genere e ritratti inediti.

Mancato il 28 dicembre 2014 a 80 anni, Nitti era un vero e proprio genio, di intelligenza e simpatia non comuni, soprattutto nell'arte figurativa. Per la

marineria, nei suoi molteplici aspetti, nutriva una passione totale da profondo conoscitore, fin nei più specifici dettagli storici e tecnici, della tecnica di

costruzione di antiche navi romane, vichinghe e veneziane e costruiva anche accurati modelli navali. Una vera e propria enciclopedia vivente: le

conferenze alla Lega Navale di Chiavari (alla rassegna “Uomini e Navi” era il primo, sempre, ad aprire il ciclo di incontri) erano attesissime anche per la

verve e la simpatia con la quale sapeva parlare di storia navale o marinara.

Per questo e mille altri motivi la Lega Navale l’ha voluto omaggiare. Due i luoghi nei quali la mostra “Ricordando Nitti – Omaggio a Stefano Risso” farà tappa: sarà inaugurata sabato 13 aprile alle ore 17 al nuovo Magazzino Culturale della Lega Navale di Chiavari, box 36 al porto turistico Amm.L. Gatti di Chiavari dove resterà aperta al pubblico sino a mercoledì 17 aprile compreso; poi si sposterà dal mare al centro storico di Chiavari, alla Torre Civica, da giovedì 18 sino mercoledì 24 aprile.

ORARI MOSTRA

Magazzino Culturale della Lega Navale di Chiavari (box 36, porto turistico Chiavari): inaugurazione sabato 13 aprile ore 17

Orari di apertura al pubblico: mattina 10-12:30 e pomeriggio ore 16-19, sino a mercoledì 17 aprile compreso.

Torre Civica di via della Cittadella 1, Chiavari: da giovedì 18 a mercoledì 24 aprile, orari 10-12 e 15-17, chiuso il martedì.