Alla Biblioteca Civica di Lavagna inaugura la mostra di quadri realizzati da Roberta Repetto

Mercoledì 8 novembre alle ore 17, presso la Sala delle Ardesie nella Biblioteca Civica Serbandini Bini di Lavagna, si svolgerà l'inaugurazione della Mostra di quadri realizzati da Roberta Repetto.

La mostra, visitabile fino al 17 novembre negli orari di apertura della biblioteca, è organizzata dall'associazione La Pulce nell'orecchio (@la_pulcenellorecchio su Instagram), che porta avanti progetti per sensibilizzare l'opinione pubblica e le persone sui rischi della violenza psicologica di tipo settario. Presidente dell'associazione è Rita Repetto, sorella di Roberta, la 40enne, insegnante di yoga e agente immobiliare, uccisa dalle metastasi di un tumore dopo l'asportazione di un neo sul tavolo della cucina del centro Anidra di Borzonasca. La tragica vicenda ha portato alle condanne in primo grado del 'santone' del centro olistico Paolo Bendinelli e del medico bresciano Paolo Oneda, processo che ora prosegue in appello. Le opere di Roberta vengono esposte per rispondere alla bruttura della violenza con la bellezze dell'arte da lei realizzata.

Nei giorni scorsi Rita è stata ospite della trasmissione Rai 'I fatti vostri', dove ha raccontato la storia di 'Bobby' a tre anni dalla tragica scomparsa; uno dei prossimi martedì, alle 21:20, parteciperà invece al talk show 'Avanti popolo' con Nunzia di Girolamo, in onda su Rai3. Pochi giorni fa è stato inoltre lanciato un flash mob social per richiamare l'attenzione sulla vicenda a circa un mese dalla seconda udienza del processo di appello: centinaia di persone hanno mostrato un cartello con la semplice scritta: "Giustizia per Roberta".