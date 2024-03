Mostra di pittura nel centenario dell’assassinio di Giacomo Matteotti

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il 10 giugno 1924, cent’anni fa, il deputato socialista Giacomo Matteotti venne rapito e ucciso dalla Ceka, la polizia segreta fascista. L'omicidio Matteotti fu la pietra tombale della democrazia, segnando l'inizio del regime dittatoriale di Mussolini.

I pittori del Laboratorio di Disegno e Pittura IMFI guidati dal Maestro Sergio Giordanelli, non nuovi a esposizioni collettive, rispondendo all’imperativo morale di rievocare la poliedrica e tragica figura di Giacomo Matteotti nel centenario del suo assassinio, presentano nei locali del Circolo Arci Zenzero (Via G. Torti 35) una mostra di opere a lui dedicate, sottotitolata Per Giacomo Matteotti, “Tempesta”, l’antifascista senza paura 1924 - 2024. Trascorrono nelle opere esposte, oltre agli immancabili garofani rossi, i fiori della tradizione iconografica socialista, episodi dei trentanove anni di vita senza respiro del giovane segretario del PSU Matteotti. Vengono evocati momenti cruciali della sua esistenza, dai severi studi di giurisprudenza all’impegno politico e al conflitto con Mussolini fino al suo assassinio.

L’esposizione, approvata dalla Fondazione Matteotti e dal suo Presidente Alberto Aghemo, è corredata da apparati storiografici quali la cronologia della vita di Matteotti e la più recente bibliografia su di lui.

A completare il ricordo del nemico numero uno di Mussolini, il 27 marzo alle ore 20, sempre allo Zenzero, il Corso di cinema a cura di Stefano Paba sarà dedicato alla proiezione e all’analisi del film capolavoro Il delitto Matteotti (1975), impeccabilmente diretto da Florestano Vancini e interpretato da un cast solo maschile di grande bravura come Franco Nero, Umberto Orsini, Vittorio De Sica, Mario Adorf...

Inaugurazione il 26 marzo alle ore 17:30 con presentazione di Sergio Giordanelli e appunti storici di Anita Ginella; seguirà aperitivo a offerta libera.

Aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 17:30 alle 20 fino al 9 aprile compreso.