"Piccola pausa di riflessione" all'ex Ospedale Psichiatrico di Quarto

Dopo l'esordio in Palazzo Ducale a Genova, ritorma dal 13 novembre al 10 dicembre negli spazi dell'ex Ospedale Psichiatrico di Genova Quarto la mostra del concorso di opere figurative per giovani artisti “La vita è sogno”. Questa quindicesima edizione del Premio “Sergio Fedriani” è organizzata come sempre dall’omonima Associazione e vanta i patrocini delle associazioni Autori di Immagini e Illustri.

Nello Spazio 21, in contemporanea alla mostra-installazione di Emanuele Luzzati Pulcinella e il Mediterraneo, i vincitori e i selezionati del Xv concorso “La vita è sogno” tornano in mostra accanto ad alcune opere originali dello stesso Sergio Fedriani.

Il tema dell'esposizione, “Piccola pausa di riflessione”, è particolarmente di attualità in questi tempi di isolamenti forzati e di conseguenti e inevitabili ripensamenti esistenziali.

È dunque l'occasione per ritrovare tre generazioni di illustratori a confronto: due Maestri del Novecento quali Luzzatie Fedriani e tanti nuovi artisti giovani e valorosi.

La mostra, a ingresso gratuito, è organizzata dall'Associazione Culturale “Sergio Fedriani” in collaborazione con Coordinamento per Quarto e resterà aperta dal 13 novembre al 10 dicembre, sabato e domenica esclusi, con orario 10-17, oppure a richiesta su appuntamento.

Le visite avverranno in ottemperanza alle regole del distanziamento e dell’igiene anti-Covid.

Il catalogo dell’esposizione sarà distribuito ai visitatori gratuitamente, fino ad esaurimento.