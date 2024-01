La mostra di Paola Chiappini tra fotografia e cromoterapia

Si inaugura lunedì 22 gennaio alle ore 14,30 presso la sala espositiva del padiglione 5, nel complesso dell'ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto, la mostra fotografica di Paola Chiappini intitolata “Altra visione – Other vision”.

La fotografia fine art, come complemento d'arredo e di abbigliamento casual chic, si fonde con la cromoterapia per trasmettere emozioni positive sia nei propri ambiti abitativi sia come t-shirt con le quali sentirsi a proprio agio. Il tutto per garantire un benessere interiore. Patrocinata dal Comune di Genova e dal Municipio IX Levante, la mostra proseguirà fino a venerdì 26 gennaio pomeriggio, con ingresso libero.

Argomento insolito, questo, ma che vuole portare all'attenzione del pubblico un nuovo traguardo della fotografia contemporanea, grazie allo studio del fine art, dove predominano colori caldi o freddi, a seconda dell'impatto emotivo che l'autrice vuole trasmettere. Utilizzando materiale sostenibile per la cornice, in particolare prediligendo il vetro e il legno, la stessa si armonizza con il colore predominante della fotografia, proprio per accrescere l'impatto emotivo.

I quadri diventano così un'esperienza che si vuol vivere anche tra le mura amiche di casa, o del proprio ufficio. Le t-shirt, invece, impreziosite da finiture a mano a pizzo chiacchierino, danno un tocco di benessere unito ad una raffinatezza attuale, ma che immerge le proprie radici in un passato di pizzi ormai dimenticati.

Paola Chiappini ha già curato in passato altre mostre fotografiche a Genova, in particolare come parte di un progetto fotografico a più mani, sfociato in un libro dal titolo “Genova dai contrasti”. Autrice anche di libri non solo fotografici, da anni predilige esprimere il proprio io avvalendosi dell'ausilio della macchina fotografica, talvolta accostata alla penna per imprimere a parole quanto la fotografia esprime ad immagini.

Gli orari della mostra sono:

lunedì 22 gennaio: 14,30 – 18,00

da martedì 23 a venerdì 26 gennaio: 11,00 – 13,00; 14,30 – 18,00