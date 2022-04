Omaggio a Orazio De Ferrari: la mostra all'Accademia di Belle Arti

Venerdi? 8 aprile, alle ore 17.30 apre al pubblico l’esposizione dedicata al maestro del Barocco Genovese Orazio De Ferrari, una mostra a cura di Piero Donati e Giulio Sommariva in occasione della rassegna I Protagonisti, Capolavori a Genova 1600 - 1750 coordinata da Raffaella Besta e Margherita Priarone.

La rassegna, dedicata alle figure di spicco del Barocco “Superbo”, si articola su piu? sedi del centro genovese con un’ampia offerta di appuntamenti e visite dedicati a questa straordinaria stagione artistica, cosi? importante per la citta? tra Seicento e Settecento.

La mostra presentera? al pubblico un nucleo di opere inedite o poco note del maestro, provenienti in parte da collezioni private non genovesi, fra le quali spicca la pala d'altare di Santo Pietro di Tenda (Corsica), firmata e datata 1640, restaurata per l'occasione.

Accanto a questa esposizione, in un percorso di approfondimento esterno al Museo, si pone la grandiosa tela dell’Ultima cena, oggi conservata nella sacrestia della chiesa di San Siro.

Visite guidate a cura degli studenti, tutti i sabati a partire dal 23 aprile.

Ad accogliere e accompagnare i visitatori nelle due sedi, ogni sabato, sara? un gruppo di allieve della Scuola di Didattica dell’Arte dell’Accademia Ligustica di Belle Arti che guidera? gli ospiti nella lettura delle opere, per coglierne aspetti formali e materici.

Le studentesse partecipanti: Fiorella Belmonte, Clarissa Bignoli, Marta Cervetto, Lucrezia De Marinis, Greta Giofre?, Lorena Lattanzio, Elisa Padovani, Angelica Pileggi, Marta Pittaluga, Alice Rissotto, Giulia Sisinni.