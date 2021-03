Visite guidate alla mostra di Michelangelo a cura dell'associazione Genova in Mostra

La mostra di Michelangelo ospitata a Palazzo Ducale ha bisogno di una spiegazione che permetta una vera immersione nel mondo e nella ricca esistenza dell'artista.

L'associazione Genova in Mostra ha organizzato alcune visite guidate all'esposizione. La mostra non ha audioguide per singoli.

Ecco il calendario

Martedì 9 marzo alle 15.00

Mercoledì 10 marzo alle 10.00 e alle 15.00

Giovedì 11 marzo alle 10.00

Venerdì 12 marzo alle 18.00

Dalla settimana successiva le visite saranno tutti i martedì alle 15.00 e i venerdì alle 18.00.

Il costo, visita guidate e biglietto d'entrata è di 15 euro. I gruppi saranno di 12 persone.

Occorre prenotarsi al numero 3703289126 oppure via mail: info@genovainmostra.it