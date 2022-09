Mostra "Melting Point" di Andrea Savazzi

Si intitola MELTING POINT la nuova mostra personale di Andrea Savazzi che lo Studio Rossetti propone,

proseguendo la sua stagione espositiva.

Alle ore 18.00 di giovedì 6 ottobre, la Galleria inaugurerà la nuova mostra e accenderà le luci dei suoi

spazi espositivi insieme a quelli di altre diciannove gallerie che, grazie all’evento START, la notte bianca

dell’arte moderna e contemporanea, animeranno all’unisono il centro storico.



Antico e moderno, decadimento e rinascita, natura e urbanizzazione, movimento e immutabilità sono i

temi affrontati dall’artista nelle 15 opere realizzate per la mostra.

I protagonisti delle tele sono luoghi abbandonati e giganti di cemento, eredità del boom economico e

industriale, che ora hanno perso la loro funzione originaria e giacciono apparentemente immobili, vuoti e

silenziosi.

Luoghi in cui la natura, viva ed in silenzioso movimento, si riappropria dei propri spazi.

Luoghi che sono diventati gli inconsapevoli “rifugi” dove le nuove generazioni esprimono furtivamente,

attraverso i graffiti, i propri pensieri e sentimenti, angosce e paure.

Bellezza e armonia nascono proprio da questo perfetto e spontaneo equilibrio.

Un equilibrio di contrasti, destinato a mutare ed evolvere.



Nell’allestimento della mostra saranno presenti interventi pittorici dell’artista Sebastiano Toncini.