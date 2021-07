La "Magica Liguria" di Aurora Bafico in mostra al Galata Museo del Mare

Una mostra sulla magia della Liguria, raffigurata in cinquanta tele da un’artista sempre impegnata a mettere “al centro” le bellezze artistiche di Genova e dintorni. Venerdì 23 luglio (ore 17.30) al Galata Museo del Mare inaugura la mostra “Magica Liguria” dell’artista Aurora Bafico e curata da Luciano Caprile. L’esposizione è aperta al pubblico dal 24 luglio al 15 agosto, con ingresso gratuito il giorno dell’inaugurazione e catalogo delle opere in omaggio (Erga Edizioni). Organizzata da Pietro Bellantone (presidente di EventidAmare) e realizzata in collaborazione con Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, Cooperativa Solidarietà e Lavoro, Costa Edutainment e Banca Carige, la mostra è patrocinata dalla Città Metropolitana di Genova, dal Comune di Genova e dalla Camera di Commercio di Genova.

All’interno dell’esposizione è possibile trovare cinquanta opere dell’artista figurativa ligure, tutte realizzate all’inizio del XXI secolo. «Le tele di Aurora Bafico esposte in questa mostra - spiega Pietro Bellantone, presidente di EventidAmare - suscitano un sentimento che evoca tempi lontani, facendo nascere in chi guarda un desiderio di scomparire all’interno delle sue opere per fermare il tempo». Dello stesso avviso è Nicoletta Viziano, che evidenzia come quello di Aurora Bafico sia «un paesaggio magico, di chi ama questa terra e la conosce profondamente. Un racconto emozionante, con pennellate di colori e profumi sulle vedute marine e costiere, scorci, suggestive crose, piazzette nascoste e misteriose». In questo modo, la mostra stessa arriva a rappresentare un vero e proprio «riconoscimento alla carriera per un’artista ormai novantenne, sempre impegnata a mettere “al centro” le bellezze artistiche di Genova e della Liguria».

“Magica Liguria” inaugura venerdì 23 luglio alle 17.30, in presenza dell’artista Aurora Bafico, del presidente di EventidAmare Pietro Bellantone, della presidente del Mu.MA Nicoletta Viziano, del presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù e del critico d’arte, e curatore della mostra, Luciano Caprile. «Aurora Bafico riesce a riassumere oggi nei suoi gesti - racconta Caprile - tutta la nostalgia che lo sguardo assorbe e trattiene di fronte a certi panorami o al cospetto di uno scorcio che solo a chi ama questa terra procura insondabili e misteriose emozioni. Bafico nei suoi dipinti mostra la capacità di rispecchiare la meraviglia di chi osserva, rappresentando al meglio la magia della sua Liguria, profumata di misteri e di sorprese».

La rassegna è aperta al pubblico tutti i giorni dal 24 luglio al 15 agosto 2021, dalle 14 alle 19 (ultimo ingresso ore 18) all’interno della Galleria delle Esposizioni del Galata – Museo del Mare. L’ingresso all’inaugurazione di venerdì 23 luglio è gratuito mentre, dal 24 luglio al 15 agosto, costa 13€. Per riduzioni e ulteriori informazioni: https://www.acquariodigenova.it/buy-tickets?pageId=1979#/tickets Il catalogo, in omaggio, è a cura di Erga Edizioni di Genova.

Ulteriori informazioni:

Galata Museo del Mare www.galatamuseodelmare.it

Associazione EventidAmare

https://www.eventidamare.eu

e-mail: eventidamare@libero.it

