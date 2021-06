L’esposizione "Luzzati al Vicoletto" - dal 3 giugno al 30 settembre nella Galleria d'Arte Il Vicolo di salita Pollaiuoli 37r - è interamente dedicata ai più piccoli. Le opere, che sono allestite ad “altezza bambino” comprendono una selezione di originali di illustrazioni, collage e pastelli, realizzate dall’artista dal 1975 al 2005, legate al mondo dell’infanzia, dalle fiabe ai giochi dell’infanzia.

In occasione del centenario della nascita di Emanuele Luzzati e nell’ambito degli eventi che segneranno questo anno dedicato al grande artista, scenografo e illustratore, la galleria d’arte Il Vicolo presenta “Luzzati al Vicoletto”, una mostra a misura di bambino.

L’esposizione, adattata per essere fruibile dai più piccoli, è interamente dedicata a loro, dallo spazio che per l’occasione diventa galleria d’arte Il Vicoletto, alle opere che sono allestite ad “altezza bambino”.

L’esposizione comprende una selezione di opere originali di illustrazioni, collage e pastelli, realizzate dall’artista dal 1975 al 2005, legate al mondo dell’infanzia. Dalle fiabe di Cappuccetto Rosso, Cenerentola, Il Gatto con gli stivali dei Fratelli Grimm, ai giochi dell’infanzia con la palla, il cerchio, gli aquiloni, alle illustrazioni dei libri di Rodari.

Le opere fanno parte della collezione privata di Piera e Ambra Gaudenzi e Il Vicolo celebra così il lungo rapporto di lavoro e amicizia con Luzzati iniziato negli anni ‘70 e che è durato per più di 30 anni.

La scelta di dedicare una mostra ai bambini, in questo anno di difficoltà anche per loro, è stata fatta per ricordare quanta parte del lavoro di Emanuele Luzzati ha avuto a che fare con il mondo infantile, sia per quello che riguarda la parte editoriale che per i film d’animazione senza dimenticare le opere pubbliche da lui realizzate per parchi e scuole.