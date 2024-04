“L'Io e l'Es”, mostra personale dell'artista andalusa Evita Andújar alla Galleria Rossetti

Venerdì 5 aprile 2024 alle ore 18, negli spazi espositivi della Galleria Rossetti, avrà luogo l'inaugurazione di “L'Io e l'Es” la mostra personale dell'artista andalusa Evita Andújar. A tre anni dal grande successo dell'ultima mostra ospitata dalla Galleria Rossetti, l'artista torna ad esporre le sue opere a Genova, presentando dipinti inediti e realizzati appositamente per la terza esposizione che la galleria dedica all'artista. L’esposizione resterà aperta negli orari di apertura della galleria fino al 5 maggio 2024.

Il fulcro delle ricerche di Andújar si snoda attorno a una personale rappresentazione delle istanze teorizzate dallo psicanalista più influente al mondo, Sigmund Freud: l'artista abilmente traspone e concilia sulla tela il rapporto tra l'Io, la componente consapevole della nostra personalità, quella con cui ci presentiamo al mondo, e l'Es, la nostra parte più profonda, l'insieme di pulsioni e istinti nascosti.

Evita Andújar appartiene alla generazione di artisti che si confrontano in modo innovativo e coerente con gli stimoli visivi e intellettuali provenienti dalla rete e, in particolare, dai social network, lavorando con coerenza e rigore su alcune questioni centrali che segnano il panorama del nostro presente e di quello che sarà il nostro futuro. Il senso di questa ricerca vuole dunque essere quello di dare forma e significato ai molteplici sdoppiamenti delle nostre vite, sospese tra realtà e virtualità, apparenza e interiorità, in una fusione dove la “vita reale” sembra smarrirsi spesso nello spazio della rete, luogo in cui le realtà possibili aumentano a dismisura in un labirinto infinito di rappresentazioni.

Le personalità delle donne raffigurate si confondono e si moltiplicano spingendoci a chiederci quali siano le identità e le alterità di questi quadri, se le persone che ci osservano esistano davvero o se siano solo ologrammi proiettati nei social network. L’opera di Andújar rivela gli enigmi che si nascondono dietro i selfie “rubati” dall'artista, trasformando l’effimero in duraturo e scoprendo la poesia segreta e privata delle minime esistenze quotidiane e della normalità.

Nell'immagine: Stolen selfie, o In rosso, 2023